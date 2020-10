POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall auf der Wildbader Straße

Polizeipräsidium Pforzheim

Donnerstagnacht hat in Pforzheim ein Daimler-Fahrer beim Abbiegen einen entgegenkommenden Renault-Fahrer offenbar übersehen und ist mit diesem zusammengestoßen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der 57-Jährige mit seinem Daimler gegen 23:20 Uhr auf der Wildbader Straße stadteinwärts. An der Kreuzung mit der Dietlinger Straße wollte er nach links in diese abbiegen, übersah wohl den entgegenkommenden 45-jährigen Renault-Fahrer und kollidierte mit diesem. Dabei wurde der Fahrer des Renault leicht verletzt und in der Folge mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 3.000 Euro.

