Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Polizistin bei Widerstand leicht verletzt

MühlackerMühlacker (ots)

Leicht verletzt wurde am späten Mittwochabend eine Polizistin bei der vorläufigen Festnahme eines 21-jährigen Mannes am Mühlacker Bahnhof. Dem Pforzheimer Führungs- und Lagezentrum wurde um 22.30 Uhr gemeldet, dass ein Mann am Bahnhof verbotswidrig über die Gleise gelaufen sei und dem Zugpersonal gegenüber seine Personalien nicht preisgeben würde. Offenbar hatte der Mann noch kurz vor Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Mühlacker sowohl die Zugbegleiterin als auch den Zugführer beleidigt, aus welchem er nicht mehr aussteigen wollte. Auch in Anwesenheit der Polizisten verweigerte er zunächst die Herausgabe seiner Personalien und kam der Aufforderung aus dem Zug zu steigen nur widerwillig nach. Hierbei ging er wild gestikulierend auf die Zugbegleiterin zu. Um einen körperlichen Übergriff auf die Frau zu verhindern, sollten dem Mann die Handschellen angelegt werden. Dabei wehrte er sich, riss sich los und packte die eingesetzte Polizeibeamtin am Unterarm, welche hierdurch leicht verletzt wurde. Kurz vor Erscheinen einer weiteren Streife beruhigte sich der Mann und ließ sich die Handschellen anlegen. Die Polizistin konnte ihren Dienst fortsetzen. Der mit über einem Promille alkoholisierte 21-Jährige erwarten nun gleich mehrere Anzeigen.

Frank Otruba, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell