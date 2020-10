POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - 85-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Polizeipräsidium Pforzheim

Am Donnerstagmittag hat sich bei Remchingen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 85-jähriger Opel-Fahrer schwer verletzt wurde.

Der 85-Jährige bog gegen 12:15 Uhr vom Kappelwiesenweg aus in die Bundesstraße 10 ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nahm er dabei einem 63-jährigen Ford-Fahrer die Vorfahrt, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Durch den Unfall wurde der Opel-Fahrer schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Remchingen im Einsatz, da der 85-Jährige in seinem Auto eingeklemmt war. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 7.000 Euro. Die Bundesstraße 10 war im Bereich der Unfallstelle in Richtung Pfinztal zeitweise gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

