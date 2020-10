POL-Pforzheim: (FDS) Empfingen - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Polizeipräsidium Pforzheim

Am Mittwochabend ereignete sich auf der Bundesstraße 463 ein Vorfahrtsunfall bei welchem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 73-jähriger Skoda-Fahrer beabsichtigte gegen 17.30 Uhr vom Weiherhof kommend nach rechts in die bevorrechtigte Bundesstraße in Richtung Haigerloch einzufahren. Dabei übersah er nach bisher vorliegenden Kenntnissen die Vorfahrt der von Empfingen kommenden 71 Jahre alten Seat-Lenkerin, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Das Auto des Unfallverursachers geriet dabei in den Grünstreifen. Der Fahrer wurde von Rettungskräften ambulant vor Ort behandelt. Die leicht verletzte Seat-Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten mit einem Gesamtunfallschaden von über 15.000 Euro abgeschleppt werden. Aufgrund der blockierten Fahrbahn kam es im Feierabendverkehr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen

