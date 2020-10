Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Egenhausen - Mehrere Verletzte durch Frontalzusammenstoß

Egenhausen

Drei schwer- und eine leichtverletzte Person sowie ein hoher Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmittag bei Egenhausen.

Gegen 14.45 Uhr befuhr ein 44-jähriger VW-Fahrer die Kreisstraße 4339 von Egenhausen kommend in Richtung Walddorf. Nach einer Linkskurve setzte der 44-Jährige zum Überholen eines vor ihm befindlichen Lkws an. Offenbar schätzte der VW-Fahrer die Situation falsch ein und konnte nicht rechtzeitig vor dem entgegenkommenden Pkw wieder einscheren. Um eine Kollision zu vermeiden zog der 44-Jährige, ebenso der entgegenkommende 48-Jährige Mercedesfahrer, in eine Haltebucht. Beim folgenden Zusammenstoß verletzte sich der Fahrer des VW leicht. Die drei Insassen des Mercedes verletzten sich schwer, wobei der Fahrer des Mercedes mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 45.000 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber, speziell der überholte Lkw-Fahrer, werden gebeten, sich mit der Verkehrsdienst-Außenstelle Freudenstadt, Tel.: 07441/536 550, oder dem Polizeirevier Nagold, Tel.:07452/93050, in Verbindung zu setzen.

