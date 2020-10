Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 84-Jähriger von Unbekanntem überfallen: Zeugen gesucht

Pforzheim

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend in Pforzheim einen 84-Jährigen überfallen und ihm seine Tasche abgenommen.

Der Geschädigte war zwischen 18:00 und 18:30 Uhr zu Fuß in der Viktoriastraße unterwegs und blieb bei einem Parkplatz kurzzeitig stehen. Dort überraschte ihn der Täter und stieß ihn zu Boden. In der Folge nahm der Unbekannte die grüne Stofftasche des 84-Jährigen an sich und flüchtete in Richtung Brötzinger Kirche. Der Geschädigte wurde durch die Attacke leicht verletzt. Zum Wert der Beute können noch keine genaueren Angaben gemacht werden, über den Täter ist bisher lediglich bekannt, dass er dunkel gekleidet war.

Das Kriminalkommissariat Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

