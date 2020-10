Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal - Verkehrsunfall, drei Personen schwer verletzt

WaldachtalWaldachtal (ots)

Am Dienstagabend hatte ein BMW-Fahrer offensichtlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war mit einem entgegenkommenden Opel frontal zusammengestoßen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der 37-Jährige mit seinem BMW gegen 19:00 Uhr auf der Kreisstraße 4721 von Unterwaldach in Richtung Pfalzgrafenweiler. In einer Rechtskurve verlor er wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto, kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Opel. Dessen 54-jährige Fahrerin und ein mitfahrendes 11-jähriges Kind wurden durch den Unfall schwer verletzt. Der BMW-Fahrer verletzte sich ebenfalls schwer. Alle Unfallbeteiligten mussten mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 35.000 Euro.

