POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen nach Unfall gesucht: Wer hatte grün?

PforzheimPforzheim (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich in Pforzheim ein Verkehrsunfall, dessen Hergang noch nicht eindeutig geklärt ist und deshalb Zeugen gesucht werden.

Ein 50 Jahre alter Opel-Fahrer fuhr gegen 16:00 Uhr auf der Hohenzollernstraße bergauf in Richtung Hauptfriedhof und wollte an der Kreuzung mit der Bayernstraße geradeaus weiterfahren. Dort kollidierte er mit dem VW einer 79-Jährigen, die von der Bayernstraße ebenfalls in die Kreuzung einfuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Personen leicht verletzt und es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Die beiden Unfallbeteiligten gaben den aufnehmenden Polizeibeamten gegenüber an, jeweils bei "Grünlicht" in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim, unter 07231/186-3111, in Verbindung zu setzen.

