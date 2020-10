Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Fahrzeug beim Abbiegen übersehen - Frau leicht verletzt

Mühlacker (ots)

Am Montagabend kollidierten auf der Bundesstraße 10 zwei Fahrzeuge. Im Anschluss musste eine Beteiligte leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 41 Jahre alter Mercedes-Fahrer die Fuchsensteige von Lomersheim kommend in Richtung der Bundesstraße. Dort beabsichtigte er, nach links in Richtung Mühlacker abzubiegen. Hierbei übersah der 41-Jährige den Ford einer 67-Jährigen, welche auf der B 10 von Mühlacker in Richtung Illingen unterwegs ist. Es kommt zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die verletzte Frau wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, am Ford von geschätzten 6.000 Euro.

