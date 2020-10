Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Freudenstadt (ots)

Mit rund 1,2 Promille und ohne Führerschein war am Montagabend gegen 22.10 Uhr ein 20-jähriger Seat-Fahrer in der Innenstadt unterwegs. Der Mann fiel einer Streife des Polizeireviers Freudenstadt auf, weil er von der Turnhallestraße aus entgegengesetzt der Fahrtrichtung in die Lange Straße einfuhr.

Der 20-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und erwartet nun eine Anzeige.

