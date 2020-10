Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Autounfall auf der Bundesstraße 35

Knittlingen (ots)

Auf der Bundesstraße 35 hat heute gegen 13:15 Uhr ein Chevrolet-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen einen Baum geprallt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der 39-jährige Autofahrer von Knittlingen in Richtung Maulbronn. Vor der Abzweigung nach Maulbronn verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Chevrolet drehte sich einmal um seine Achse und kollidierte mit einem Baum. Der schwerverletzte Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der 41-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt. Beide wurden mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die zwei Fahrspuren in Richtung Maulbronn mussten zur Unfallaufnahme, Bergung des Verletzten und seines Fahrzeuges sowie zur Reinigung der Fahrbahn für fast drei Stunden gesperrt werden. Die Fahrtrichtung Knittlingen war befahrbar. Gegen 16:15 Uhr konnte die Bundesstraße 35 wieder komplett für den Straßenverkehr freigegeben werden.

