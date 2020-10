Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mönsheim - Zeugen gesucht: Tresor aus Laden gestohlen und versucht in Baucontainer einzubrechen

Mönsheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Einbrecher einen Tresor mit einem Inhalt von mehreren tausend Euro erbeutet.

Die unbekannten Täter brachen in der Zeit von Samstag, 20:30 Uhr, bis Sonntag, 06:00 Uhr, gewaltsam in ein Ladengeschäft in der Pforzheimer Straße ein. Sie durchsuchten das ganze Gebäude und brachen einen Tresor aus einem Schrank heraus, in welchem sich Einnahmen und Wechselgeld befanden. Neben dem Diebstahlsschaden entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Im selben Zeitraum dürften vermutlich dieselben Täter versucht haben, in einen Baucontainer auf dem in der Nähe liegenden Marktplatz einzubrechen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer 07041/9693-0 in Verbindung zu setzen.

