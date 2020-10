Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Lebensgefährlich verletzt nach alleinbeteiligtem Unfall

Pforzheim (ots)

Am Sonntagabend kam es auf der Kreisstraße 4331 zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Person lebensgefährliche Verletzungen zugezogen hatte.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr gegen 18.20 Uhr ein 75-jähriger Renault-Fahrer die Kreisstraße 4331 von Rotensol kommend in Richtung Bad Herrenalb. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab, stieß rechts gegen die Leitplanke, schleuderte in der Folge über die Gegenfahrbahn gegen eine Böschung und rutschte in den Straßengraben.

Dabei zog sich der Fahrer lebensgefährlichen Verletzungen zu. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

