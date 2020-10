POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen, Keltern - Polizeiposten Remchingen bezieht neues Domizil und ist für zwei Tage nicht erreichbar

Polizeipräsidium Pforzheim

Der für die Gemeinden Remchingen und Keltern zuständige Remchinger Polizeiposten verlässt das einstige in der Wilferdinger Hauptstraße gelegene Forsthaus und zieht in die modernen Räumlichkeiten des neuen Rathauses ein.

Am Mittwoch, 04.11.2020, und Donnerstag, 05.11.2020, wird der Umzug in das schräg gegenüberliegende Gebäude stattfinden, weshalb die Beamten des Polizeipostens an beiden Tagen nicht erreichbar sein werden. Die Polizei ist aber für Sie da, weshalb die Bürgerinnen und Bürger im Bedarfsfall auch in diesem Zeitraum das rund um die Uhr erreichbare Polizeirevier Neuenbürg unter der Telefonnummer 07082/7912-0 kontaktieren können.

Nach derzeitiger Planung wird der neue Polizeiposten am Freitag, 06.11.2020, erstmals seinen Betrieb im neuen Rathaus aufnehmen. Den Eingang zur neuen Dienststelle im 1. Obergeschoss erreicht man von der Haupt- bzw. Bundesstraße über das dortige Treppenhaus (linke Gebäudeseite / Eingang Gemeindebibliothek) Telefonisch erreichen Sie zukünftig die Beamtinnen und Beamten des Postens unter 07232 / 31962-0.

Die postalische Adresse lautet: Polizeiposten Remchingen San-Biagio-Platani-Platz 6, 75196 Remchingen.

