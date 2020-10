Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Einbruch in Doppelhaushälfte, Zeugen gesucht

Illingen (ots)

Im Laufe des Freitagabends sind unbekannte Täter gewaltsam in eine Doppelhaushälfte in der Sieglestraße in Illingen eingebrochen.

Über die Hauseingangstüre verschafften sich die Einbrecher Zugang in das Anwesen, in welchem sie Schränke und Schubladen durchwühlten. Die Eigentümer kehrten um 18.45 Uhr nach Hause zurück und mussten feststellen, dass die Einbrecher alles durchsucht hatten und Bargeld an sich nehmen konnten.

Es besteht der Verdacht, dass die Diebe kurz vor Erscheinen der Hausbesitzer geflüchtet sind. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrnehmen konnte, meldet sich bitte beim Polizeirevier in Mühlacker unter 07041/9693-0 oder dem Kriminaldauerdienst in Pforzheim unter 07231/186-4444.

