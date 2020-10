Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Auffahrunfall führt zu Verletzung und hohem Sachschaden

Calw (ots)

Eine leichtverletzte Person und ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Samstagmittag bei Stammheim.

Eine 38-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr gegen 14 Uhr auf der Kreisstraße 4363 von Gechingen in Richtung Calw-Stammheim. An der Einmündung auf die Bundesstraße 296 musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Ein hinter ihr fahrender 21-Jähriger erkannte dies offensichtlich zu spät und fuhr mit seinem Chrysler auf ihren Mercedes auf. Die 38-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An den Pkws entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro.

