Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Kollision beim Abbiegen - drei verletzte Personen

Pforzheim (ots)

Am späten Freitagabend bilanzierte die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim einen Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen und einem Gesamtschaden von rund 15.000 Euro.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 21-Jahre alte Audi-Fahrerin, gegen 22:00 Uhr, die Büchenbronner Straße in Fahrtrichtung Büchenbronn. An der Einmündung "Auf der Rotplatte" wollte die Frau auf der Abbiegespur nach links abbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden 18-Jahre alten Fahrers. Dieser fuhr mit seinem Mercedes aus Richtung Büchenbronn kommend stadteinwärts. In der Folge kam es zur Kollision im Einmündungsbereich, wobei die Audi-Fahrerin sowie der 18-Jährige und ein 20-Jähriger Mitfahrer im Mercedes leichte Verletzungen davontrugen. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Am Audi entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro, am Mercedes von 10.000 Euro. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn im Anschluss fachgerecht gereinigt werden.

