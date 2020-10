Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Tiefenbronn - Radfahrer schwer verletzt

Tiefenbronn (ots)

Schwer verletzt wurde am Samstagnachmittag gegen 17.00 Uhr ein 61-jähriger Fahrradfahrer auf der Landesstraße 572. Ein 56-Jähriger war mit seinem Ferrari von Mühlhausen kommend in Richtung Hausen unterwegs. In einer Linkskurve bremste er sein Fahrzeug ab. In der Folge brach das Heck des Ferrari aus und der 56-Jährige verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw schleuderte über die Fahrbahn und erfasste den 61-Jährigen, welcher in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.

Der 61-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell