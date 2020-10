Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisiert Unfall verursacht

Pforzheim (ots)

Ein Schaden von rund 5000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Landesstraße 1135 am Sonntagnachmittag gegen 15.15 Uhr. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten zunächst einen Peugeot-Fahrer auf der Autobahn 8, der in Schlangenlinien unterwegs sei, zu dicht auffahre und andere rechts überhole. Der Peugeot verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Pforzheim-Süd. Im Kreisverkehr an der Wurmberger Straße, Ecke Heuweg fuhr er auf die Mittelinsel und im weiteren Verlauf gegen einen Audi eines 33-Jährigen. Anschließend flüchtete der Peugeot-Fahrer weiter in Richtung Haidach.

Der 42-Jährige Peugeot-Fahrer konnte im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßahmen in der Kaulbachstraße festgestellt und kontrolliert werden. Da der Mann mit den polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden war, musste er unter Anwendung von Zwang in das Streifenfahrzeug getragen werden. Der 42-jährige ist nicht im Besitz eines Führerscheins. Er musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell