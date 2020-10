Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Vorfahrt missachtet - zwei Personen leicht verletzt

Nagold (ots)

Die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagabend auf der Bundesstraße 463 waren zwei verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

Der 26-jährige Fahrer eines Golfs befuhr, gegen 20:45 Uhr, die Kreisstraße 4350 von Pfrondorf kommend in Richtung Bundesstraße. Nach den bisherigen Erkenntnissen missachtete der Fahrer an der Einmündung zur Bundesstraße die Vorfahrt einer 64 Jahre alten Golf-Fahrerin. Diese kam aus Wildberg und befuhr die B 463 in Richtung Nagold. Aufgrund der anschließenden Kollision wurden beide Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Am Pkw des 26-Jährigen entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro, am Fahrzeug der 64-Jährigen ein Schaden von geschätzten 15.000 Euro.

