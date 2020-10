Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS)Tödlicher Bahnunfall mit Radfahrer am beschrankten Bahnübergang in Baiersbronn

Baiersbronn (ots)

Gg. 15:39 h kam es in Baiersbronn am beschrankten Bahnübergang der Murgtalstraße (B462) zu einem Unfall mit der Regionalbahn bei dem ein 61-jähriger Fahrradfahrer getötet wurde. Der Radfahrer hatte den Radweg von Klosterreichenbach kommend befahren und wollte den Bahnübergang queren, da er auf der gegenüberliegenden Seite fortgeführt wird. Hierbei mißachtete er zunächst das Rotlicht und fuhr mit seinem Rad an der geschlossenen Schranke für Fußgänger und Radfahrer vorbei, wo er von der in diesesem Moment ankommenden Regionalbahn voll erfaßt und ca. 30m weit geschleudert wurde. Der Radfahrer verstarb nach erfolgloser Reanimation noch an der Unfallstelle. Die Fahrbahn musste bis ca. 17:40 Uhr voll gesperrt werden.

