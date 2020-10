Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim zu Brand in einem Einfamilienhaus in Sternenfels-Diefenbach

Sternenfels-Diefenbach (ots)

Infolge eines Zimmerbrands in einem Einfamilienhaus ist am Samstag gegen 08:45 Uhr in Sternenfels-Diefenbach die 71-jährige Bewohnerin mutmaßlich an einer Rauchgasvergiftung verstorben. Bei Eintreffen der Feuerwehr war eine erhebliche Rauchentwicklung, jedoch keine offenen Flammen mehr festzustellen. Das Haus ist aufgrund der Folgen des Brandes nicht mehr bewohnbar. Der Gebäudeschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergaben sich bislang nicht. Die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei übernommen und dauern noch an.

Verena Hummel, Führungs- und Lagezentrum Polizeipräsidium Pforzheim

Erster Staatsanwalt Schröder, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

