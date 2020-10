Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizei kontrolliert Geschwindigkeit auf Autobahn A8 - Zahlreiche Verstöße und Fahrverbote

Pforzheim (ots)

Acht Fahrverbote und etliche Anzeigen sind die Bilanz einer Geschwindigkeitsmessung der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim auf der Autobahn A8 zwischen Heimsheim und Pforzheim am Donnerstag.

Die Messung erfolgte in einem unfallbelasteten Bereich, in dem Geschwindigkeiten für Pkw bis zu 120 und für Lkw bis zu 80 Stundenkilometern zulässig sind. In den Morgenstunden überprüften die Einsatzkräfte über 5.500 Fahrzeuge auf die Einhaltung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit. Davon musste fast ein Fünftel beanstandet werden.

Den negativen Spitzenplatz bei den Pkw belegte ein Fahrzeug mit über 200 Stundenkilometern. Insgesamt müssen nun rund 200 Autofahrer mit Punkten in Flensburg rechnen. Sieben Personen droht sogar ein Fahrverbot. Bei den Lkw war der schnellste ein Gefahrguttransporter mit einer Geschwindigkeit von 121 Stundenkilometern. Dies bedeutet für den Fahrer einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte. Außerdem wird das Bußgeld wegen des Gefahrguts von 240 auf 480 Euro verdoppelt. Insgesamt müssen rund 20 Lkw-Fahrer mit einem Punkt in Flensburg und mit Bußgeldern rechnen.

