Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Sternenfels - Zeugen gesucht: 56-Jährige mit Blaulicht unterwegs

Sternenfels (ots)

Mit eingeschaltetem Blaulicht war am Donnerstagnachmittag gegen 17.45 Uhr eine 56-jährige Mercedes-Fahrerin zunächst auf der Landesstraße 1103 von Leonbronn kommend in Fahrtrichtung Zaberfeld unterwegs. Ein aufmerksamer Autofahrer, der durch die Fahrweise der 56-Jährigen irritiert war, meldete den Vorfall der Polizei. Das Fahrzeug konnte schließlich durch Beamte des Polizeireviers Mühlacker in Sternenfels im Kraichweg kontrolliert werden.

Am Pkw der Frau war das Blaulicht professionell am Kühlergrill verbaut. Die Frau erwartet nun eine Anzeige.

Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der Frau gefährdet oder behindert wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker, Tel. 07041 9693-0, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell