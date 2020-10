Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF)- Pforzheim - Brand in einer Dachgeschosswohnung

Pforzheim (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Donnerstagabend gegen 19.00 Uhr zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in Pforzheim-Huchenfeld. Allen Bewohnern des 3-geschossigen Mehrfamilienhauses gelang es sich selbständig in Sicherheit zu bringen, es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Bis auf die Bewohner der betroffenen Wohnungen konnten nach den Lösch- und Belüftungsmaßnahmen alle übrigen Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Feuerwehr Pforzheim befand sich mit fünf Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort. Zur Feststellung der Brandursache wird der Brandort heute kriminaltechnisch untersucht.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell