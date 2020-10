Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wurmberg - Zeugen gesucht: Katze durch Tierfalle verletzt

Wurmberg (ots)

Nach einem Vorfall, der sich bereits am Mittwoch, 14.10.2020, in Wurmberg ereignet hatte, ermittelt nun die Fachabteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Pforzheim.

Ein Anwohner entdeckte am späten Nachmittag in der Stangenäckerstraße in Wurmberg einen verletzten Kater. Das Tier war mit einem Bein in eine Tierfalle geraten, wo genau das geschah ist noch unbekannt. Bei der Falle handelte es sich um ein "Tellereisen" mit einem Durchmesser von etwa 20 Zentimetern. Die durch das Tellereisen verursachten Verletzungen waren so schwer, dass der Kater von einem Tierarzt behandelt werden musste.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer 07041/9693-0 in Verbindung zu setzen.

