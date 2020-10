Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Einbrecher flüchtet ohne Beute

Bad Wildbad (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein unbekannter Täter in einer Gaststätte in Bad Wildbad-Calmbach eingebrochen und versucht, Geld aus einem Spielautomaten zu stehlen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich der Unbekannte durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gastraum der in der Kriegsstraße gelegenen Gaststätte. Dort machte er sich zunächst an einem Spielautomaten zu schaffen, flüchtete dann jedoch ohne Beute. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 1.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw unter der Rufnummer 07051/161-3511 in Verbindung zu setzen.

