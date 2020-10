Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Verkehrsunfall im Kreisverkehr mit verletztem Radfahrer

Calw (ots)

Am Mittwochmorgen übersah bei einem Unfall in einem Kreisverkehr ein 63-jähriger Pkw-Fahrer einen 42-jährigen Fahrradfahrer. Aufgrund der Kollision der beiden Fahrzeuge stürzte der Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu.

Nach den ersten Ermittlungen befuhr der 63-Jährige, gegen 6:45 Uhr, mit seinem Mercedes die Landesstraße 347 aus Richtung Nagold kommend und beabsichtigte, in den Kreisverkehr Station Teinach / Kentheimer Straße einzufahren. Der 42-Jährige kam aus der Kentheimer Straße und befand sich mit seinem Pedelec bereits im Kreisverkehr als es zum Zusammenstoß kam, wodurch der Radfahrer stürzte. Zur Versorgung wurde er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Mercedes entstand kein Sachschaden, der Schaden am Pedelec wird auf 3.000 Euro geschätzt.

