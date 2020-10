Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Althengstett (ots)

In der Zeit von Dienstag, 10:00 Uhr, bis Mittwoch, 18:15 Uhr, verursachte ein bislang unbekannter Einbrecher an einem Wohnhaus in Althengstett einen geschätzten Sachschaden in Höhe von 400 Euro.

Der Täter versuchte sich gewaltsam über ein Fenster Zugang zu dem Einfamilienhaus im Täfelbergwerg zu verschaffen. Nachdem es ihm jedoch nicht gelungen war in das Haus einzudringen, flüchtete er unerkannt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw unter der Rufnummer 07051/161-3511 in Verbindung zu setzen.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell