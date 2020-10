Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Besenfeld - Nach Unfall im Begegnungsverkehr abgehauen

Freudenstadt (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstagvormittag gegen 08:55 Uhr auf der Bundesstraße 294. Der 56 Jahre alte Fahrer eines Rettungsfahrzeugs befuhr die Bundesstraße 294 in Richtung Besenfeld, als ihm ein hellgraues, älteres, Baustellenfahrzeuge entgegenkam. Dieses Fahrzeug kam, nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, trotz durchgezogener Linie auf die Fahrspur des 56-jährigen. Es kam zur Berührung beider linker Außenspiegel. Trotz der Kollision setzte der entgegenkommende seine Fahrt in Richtung Freudenstadt fort. An dem Rettungsfahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Das Polizeirevier Freudenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sowie Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07441 5360, zu melden.

