Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Brand des Dachstuhles eines Einfamilienhauses in der Freudenstädter Altstadt

Freudenstadt (ots)

In der Innenstadt von Freudenstadt kam es heute gg. 00:34 Uhr zum Brand des Dachstuhles eines Einfamilienhauses. Der Dachstuhl brannte vollständig aus. An dem zweistöckigen Gebäude entstand ein Schaden von ca. 200.000EUR Die beiden Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Das Anwesen ist aufgrund der Brandschäden und Wasserschäden derzeit nicht bewohnbar. Die naheliegenden Gebäude der Nachbarschaft wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.

