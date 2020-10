Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold-Hochdorf - Zeugenaufruf, Radmuttern an parkendem Pkw gelöst

Nagold-Hochdorf (ots)

Der Besitzer eines weißen VW Polo stellte am Montag fest, dass vier Radmuttern an seinem linken Vorderrad in der Nacht von Sonntag auf Montag gelöst worden waren.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen muss der unbekannte Täter das Fahrzeug in der Zeit von Sonntag, 22:30 Uhr, bis Montag, 17:00 Uhr, im Linckeweg manipuliert haben.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw unter 07051/161-3511 in Verbindung zu setzen.

