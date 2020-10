Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Alkoholisierter Autofahrer flüchtet vor Polizei

Freudenstadt (ots)

Am Dienstagabend versuchte ein Audi-Fahrer sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Nach kurzer Verfolgung konnte der alkoholisierte und nach derzeitigem Stand der Ermittlungen unter Drogeneinfluss stehende 40-jährige festgenommen werden.

Eine Zeugin verständigte die Polizei und teilte mit, dass vor ihr Schlangenlinien fahrend ein silberner Audi fahren würde. Das Fahrzeug befuhr die Bundesstraße 294 in Richtung Freudenstadt. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeirevier Freudenstadt konnte das Fahrzeug auf der Strecke zwischen dem Kreisel beim Friedhof und der Kreuzung zur Bundesstraße 28/Stuttgarter Straße feststellen. Bei dem Versuch das Fahrzeug anzuhalten, beschleunigte der Audi-Fahrer sein Fahrzeug und fuhr zunächst durch das Industriegebiet von Wittlensweiler um daraufhin wieder in Richtung Freudenstadt zu flüchten. Hierfür fuhr er entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Um eine Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zu vermeiden, lenkte der flüchtende sein Fahrzeug nach rechts in den Grünstreifen, kollidierte hier mit zwei am Fahrbahnrand stehende Bäume, wobei einer der Bäume komplett herausgerissen wurde. Daraufhin konnten die Beamten den Mann aus dem Fahrzeug bergen und vorläufig festnehmen. Bei dem 40-jährigen wurde deutlicher Alkoholgeruch in seiner Atemluft wahrgenommen. Auch der Konsum von Drogen konnte nicht gänzlich ausgeschlossen werden, weshalb der Mann die Beamten in ein Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten musste. An der Unfallstelle befand sich ebenfalls 11 Mann der Feuerwehr Freudenstadt mit zwei Fahrzeugen. Der Audi musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand einen Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 3.550 Euro.

