Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Passant mit Pistole bedroht

Pforzheim (ots)

Mit einer Pistole bedroht wurde am Dienstagnachmittag gegen 17.45 Uhr ein 32-jähriger Passant in der Pflügerstraße. Der 32-jährige Passant geriet wegen eines nicht angeleinten Hundes mit einem Unbekannten in Streit. Während des Streitgesprächs zog der unbekannte Mann eine Pistole und bedrohte den 32-Jährigen.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: ca. 35 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schwarzer Haaransatz mit Halbglatze. Er trug eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose. Der Unbekannte war in Begleitung eines schwarz-weißen Hundes, der auf den Namen "Mimi" hörte.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, Tel. 07231 186-3311, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

