Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Sturz von Dach: 79-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

Illingen (ots)

Tödlich verletzt wurde am Dienstagnachmittag gegen 15.40 Uhr ein 79-jähriger Mann, nachdem er bei Reinigungsarbeiten von einem Dach eines Carports in Illingen stürzte. Die Verletzungen waren so schwer, dass der Mann trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen am Unglücksort verstarb.

