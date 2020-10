Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar- Zeugenaufruf, Pkw wurde komplett zerkratzt

Horb am Neckar (ots)

Ein brauner BMW wurde am Montagvormittag auf der gesamten Fahrzeugaußenseite in Altheim zerkratzt.

Während das Fahrzeug in der Zeit von 08:00 bis 11:00 Uhr in der Bahnhofstraße parkte, ritzte ein unbekannter Täter am gesamten Pkw feine Kratzspuren ein. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Horb unter 07451/96-0 in Verbindung zu setzen.

