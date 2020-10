Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Zeugenaufruf, Zigarettenautomat aufgebrochen

Horb am Neckar (ots)

Am Montag fiel einer Zeugin auf, dass der Zigarettenautomat in ihrer Straße aufgebrochen worden war.

Zum jetzigen Stand der Ermittlungen hatten unbekannte Täter in einem im Moment nicht bekannten Zeitraum einen Zigarettenautomaten in der Industriestraße gewaltsam aufgebrochen. Die Diebe erbeuteten Zigaretten im Wert von rund 3.000 Euro. Am Automat entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Horb unter 07451/96-0 in Verbindung zu setzen.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell