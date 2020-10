Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Einbruch in Firmengebäude, Zeugen gesucht

Königsbach-Stein (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Firma in Stein eingestiegen.

Zum jetzigen Stand der Ermittlungen brachen die Diebe in der Zeit von Sonntag, 23:00 Uhr, bis Montag, 06:45 Uhr, gewaltsam in das in der Gutenbergstraße gelegene Gebäude ein. Dort durchwühlten sie mehrere Büroräume und konnten elektronische Artikel im Wert von rund 800 Euro stehlen. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von über 3.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186-3211 in Verbindung zu setzen.

