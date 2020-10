Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Pkw will im Kurvenbereich überholen: Gegenverkehr muss ausweichen

Horb am Neckar (ots)

Am Montagvormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 370 mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde hierbei niemand verletzt.

Der 35-jährige Fahrer eines LKW befuhr, gegen 06:55 Uhr, die Landesstraße von Mühlen in Richtung Horb, als in einer Kurve der hinter ihm befindliche 57-jährige Fahrer eines Opel zum Überholen ansetzt. Den ersten Erkenntnissen zufolge musste der entgegenkommende 39-jährige Fahrer eines Mercedes-Sprinter nach rechts in den Seitenstreifen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Vermutlich versuchte der Opelfahrer beim Erkennen des Gegenverkehrs ebenfalls nach rechts auszuweichen. Hierbei kommt es zur Kollision zwischen seinem Fahrzeug und dem LKW. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

