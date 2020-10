Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Autofahrer mit 1,6 Promille unterwegs

Pforzheim (ots)

Mit 1,6 Promille war ein Autofahrer am Dienstag in der Karlsruher Straße in Pforzheim unterwegs.

Der 27-jährige VW-Fahrer wurde gegen 02:46 Uhr von den Polizeibeamten aufgrund seiner auffälligen Fahrweise kontrolliert.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der Mann musste die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ob er im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

