Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Offenbar alkoholisierter Unfallverursacher flüchtet von Unfallstelle

Wildberg (ots)

Ein offensichtlich betrunkener 20-Jähriger verursachte am Sonntag in der Silcherstraße einen Unfall und flüchtete zu Fuß.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen fuhr der Unfallverursacher gegen 23.00 Uhr mit seinem Daimler auf einen am rechten Fahrbahnrand, Höhe Einmündung Uhlandstraße auf einen parkenden BMW auf. Durch die Wucht des Aufpralls werden in der Folge zwei weitere Pkws aufeinander geschoben.

Der 20-jährige Pkw-Lenker wurde beobachtet, wie er an der Nase und am Arm blutend versuchte mit seinem Daimler die Unfallstelle unerlaubt zu verlassen. Da sein Auto aber nicht mehr fahrbereit war, flüchtete er fußläufig in Richtung Sportheim Wildberg. Die Ermittlungen gegen den zwischenzeitlich bekannten Unfallverursacher dauern an. Es entstand ein Gesamtunfallschaden von rund 13.000 Euro.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell