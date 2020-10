Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim-Huchenfeld - Zeugenaufruf, drei unbekannte Täter flüchten nach Pkw-Aufbrüchen

Pforzheim-Huchenfeld (ots)

Im Waldhufenweg wurde am Sonntag in einen Pkw eingebrochen, wobei es bei zwei weiteren Pkws dank dem Einschreiten von Zeugen bei einem versuchten Aufbruch blieb.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen öffneten am Sonntag, gegen 20:20 Uhr, drei unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise einen Skoda Fabia. Offensichtlich entwendeten sie nichts. Die Täter wurden beobachtet, wie sie an zwei weiteren Pkws versuchten die Türen zu öffnen. Als sie von Zeugen darauf angesprochen wurden, flüchteten die Unbekannten in Richtung Schulgelände.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

- Person 1: männlich, ca. 180 cm groß, schlanke sportliche Statur, kurze blonde Haare, ca. 20-22 Jahre alt, trug hellen Kapuzenpullover und blaue Jeansjacke, sprach deutsch mit polnischem Akzent. - Person 2: männlich, ca. 170 cm groß, ca. 20-22 Jahre, schlanke normale Statur, trug eine dunkle Daunenjacke. - Person 3: männlich, ca. 170 cm groß, ca. 20-22 Jahre, schlanke normale Statur, trug eine dunkle Daunenjacke.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/186-3311 in Verbindung zu setzen.

