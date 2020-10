Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim (PF) Pforzheim - Tatverdächtiger nach Ladendiebstahl in Untersuchungshaft

Pforzheim (ots)

Weil er gleich mehrere Mobiltelefone gestohlen haben soll, wurde am Samstag ein wohnsitzloser Mann verhaftet.

Der 38-Jährige wurde in einem Fachmarkt für Elektroartikel in Pforzheim durch einen aufmerksamen Mitarbeiter dabei beobachtet, wie er an insgesamt vier Mobiltelefonen die Sicherungen entfernte. Dem Angestellten war der Tatverdächtige aufgrund eines zurückliegenden Diebstahls bekannt, weshalb er unverzüglich die Polizei anforderte. Der tschechische Staatsangehörige konnte kurze Zeit später in einem in unmittelbarer Nähe befindlichen anderen Geschäft von den herbeigerufenen Polizeibeamten festgenommen werden. Er hatte das Diebesgut im Gesamtwert von rund 1.100 Euro bei sich.

Gegen den dringend Tatverdächtigen wurde durch die zuständige Bereitschaftsrichterin Untersuchungshaft angeordnet, weshalb der Mann im Laufe des Sonntags in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

