Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Seewald - Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Seewald (ots)

Am Sonntag kam ein 19-jähriger BMW- Fahrer in Seewald von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Gegen 14:45 Uhr hielt der BMW auf der Kreisstraße 4784 an, um eine Rast einzulegen.

Während der Fahrer ausstieg, setzte sich der 19-Jährige auf den Fahrersitz, fuhr los und kam wenige hundert Meter weiter im Straßengraben zum Stillstand.

Ein Alkoholtest beim 19-Jährigen ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Da der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, erwarten ihn nun mehrere Anzeigen.

Maren Rauschenberger, Pressestelle

