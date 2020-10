Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt-Dietersweiler - Radmuttern an parkendem Pkw gelöst

Freudenstadt-Dietersweiler (ots)

Ein VW-Fahrer stellte am Samstag fest, dass fünf Radmuttern an seinem linken Vorderrad gelöst worden waren.

Dem Pkw-Besitzer war beim Fahren ein stark schlagendes Geräusch aufgefallen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen muss der unbekannte Täter das Fahrzeug in der Zeit von 18:30 bis 21:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Kinzigtalstraße in Lauterbach manipuliert haben.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freudenstadt unter 07441/536-0 in Verbindung zu setzen.

