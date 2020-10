Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Unfall mit hohem Sachschaden

Neuenbürg (ots)

Ein Schaden von über 15.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 294 am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr. Ein 36-Jähriger war mit seinem BMW von Birkenfeld kommend in Richtung Neuenbürg unterwegs. Aufgrund bislang nicht geklärter Ursache kam er in einer Rechtskurve nach links von der der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanken. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

