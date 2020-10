Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Trickdiebstahl aus Geldbeutel

Baiersbronn (ots)

Die Polizei ist derzeit auf der Suche nach einem Trickdieb, der am Freitag mehrere hundert Euro aus dem Geldbeutel eines Passanten erbeutete.

Der Bestohlene saß am Freitag, gegen 16:30 Uhr, in seinem Pkw auf dem in der Straße "Rosenplatz" gelegenen Parkplatz. Ein unbekannter Mann kam zu seinem Fahrzeug und fragte ihn, ob er ihm zwei Euro wechseln könne. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen zeigte der Bestohlene ihm seinen Geldbeutel und der Dieb zog während des Gesprächs unbemerkt einen 500-Euro-Schein heraus.

Der Trickdieb kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dunkle Hautfarbe und sprach gebrochenes Deutsch.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch mit dem Polizeirevier Freudenstadt, unter der Nummer 07441/536-0, zu melden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell