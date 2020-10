Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrstuhl demoliert - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Ein unbenutzbarer Fahrstuhl mit einem Sachschaden von rund 4000 Euro ist die Hinterlassenschaft eines Unbekannten, der offensichtlich mit Gewalt dagegengetreten hatte.

In der Zeit zwischen Freitag, 16.10.20, 20:00 Uhr und Samstag 17.20.2020, 08:00 Uhr sicherte die Polizei an einem Fahrstuhl in dem in der Luisenstraße gelegenen, öffentlichen Parkhaus eine Schuhspur. Der Spur zufolge war der im Treppenhaus befindliche Aufzug auf Parkdeck drei durch einen Unbekannten an der Fahrstuhltür derart beschädigt worden, dass der gesamte Fahrstuhl nicht mehr funktionsfähig war. Die Größe des Fußabdrucks deutete hierbei auf einen männlichen Tatverdächtigen hin.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231 186-3211 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

