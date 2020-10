Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Pkw-Brand

Pforzheim (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntag gegen 04:08 Uhr in Eutingen, ein am Parkstreifen im Dürrenweg abgestelltes Fahrzeug, in Brand. Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen bislang nicht vor.

Die Feuerwehr war mit 3 Fahrzeugen und 13 Mann vor Ort.

