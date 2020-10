Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Zwei brennende Pkw

Wildberg (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntag gegen 03:47 Uhr in der Turmgasse ein Fahrzeug in Brand. Das Feuer ging auf das nebenstehende Fahrzeug über und beide Fahrzeuge brannten vollends aus. Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst war die Polizei mit einem Streifenwagen vor Ort.

